Damestennis vermindert aantal categorieën toernooien en lijkt straks meer op ATP Tour

De WTA en ATP, de organisaties achter de toernooien in respectievelijk het dames-en mannentennis, gaan nauwer samenwerken. Dat betekent ook dat de indelingen van de toernooien meer op mekaar gaan lijken en dat betekent aanpassingen op de WTA Tour.

In het damestennis beschikken ze immers momenteel over de meeste categorieën in toernooien. Er is het Premier Mandatory-niveau, Premier 5, Premier, International en de 125 000 dollar-toernooien. Klinkt allemaal nogal ingewikkeld en de bedoeling is om het voor de fans duidelijker te maken.

Daarom worden er nieuwe namen gegeven en valt er in 2021 ook een categorie weg. De verschillende niveaus van toernooien zullen bekendstaan als WTA 1000, 500, 250 en 125. Zo is iedereen mee in het verhaal van welk toernooi op welk niveau staat.

BIJ DAMES NOG 1 NIVEAU MEER

In het damestennis is er dan nog een categorie meer dan bij de mannen. De ATP houd timmers vast aan Masters 1000, 500 en 250 als indeling. De bedoeling is ook dat de WTA en ATP samen meer eenduidigere sponsordeals en tv-contracten in de wacht kunnen slepen.