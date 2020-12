Voormalige top 200-speler liefst acht jaar geschorst wegens matchfixing

Het blijft van het grootste belang om aandacht te blijven schenken aan de strijd tegen matchfixing. Dat blijkt ook nog eens uit de zaak van Enrique López Pérez. De Spanjaard zou zich drie keer schuldig gemaakt hebben aan matchfixing en krijgt een jarenlange schorsing opgelegd.

De TIU, de Tennis Integrity Unit, heeft onderzoek gedaan naar Pérez en heeft geconcludeerd dat de speler in 2017 wel degelijk tot drie keer toe aan matchfixing heeft gedaan. Dat komt hem op een schorsing van liefst acht jaar te staan. Pérez was al voorlopig geschorst sinds december 2019.

TOP 160 IN ENKEL EN DUBBEL

In 2020 heeft hij dus sowieso geen officiële tenniswedstrijd kunnen spelen. De Spanjaard is dan wel geen hele grote naam, maar groeide op de rankings toch naar een behoorlijk niveau. In juli 2018 was hij het nummer 154 van de wereld in het enkelspel en in het dubbelspel stond hij in april van 2019 nog 135ste.

Enrique López Pérez is nu 29. Het is dus weinig waarschijnlijk dat hij na zijn schorsing zijn profcarrière nog hervat, al is het niet helemaal uitgesloten.