Zizou Bergs boekt na sterke European Open nu ook toernooiwinst in Slovakije

De 21-jarige Zizou Bergs was onlangs op het ATP-toernooi in Antwerpen de revelatie, met een zege tegen Ramos-Viñolas en een goede prestatie in Khachanov. Ruim een maand later breidt Bergs daar eindwinst in een Futures-toernooi in Slovakije aan vast.

Na zijn deelname op de European Open wist Bergs niet goed want er nog zat aan te komen, omdat de ITF veel toernooien annuleert vanwege het coronavirus. In november kwam hij toch weer in actie op drie verschillende Futures-toernooien. Dat derde toernooi, in Bratislava, heeft hij ook gewonnen. Bergs deed dat overigens met bravoure, bewijzen de cijfers. Onze landgenoot verloor niet één set. Enkel de Brit Fery kon hem in de tweede ronde tot een tiebreak dwingen. Voor het overige had Bergs wel in elke set enige overschot. EENVOUDIGE WINST IN FINALE Dus ook in de finale tegen de Rus Bogdan Brobov. Die werd door de Limburger vrij eenvoudig opzij gezet met 6-4 en 6-2. Bergs rijfde zo de vierde ITF-titel uit zijn carrière binnen.