Opvallend: nummer drie van de wereld in het tennis bij de vrouwen krijgt eigen rol in een manga

Naomi Osaka wordt het hoofdpersonage van een Japanse Manga. De nummer drie van de wereld maakte het nieuws zelf bekend via Twitter. "Wij zijn opgegroeid met manga en het heeft voor een band gezorgd tussen mij en mijn zus. Dit is dus zeer spannend voor ons", laat Osaka weten.

Growing up reading manga/watching anime was something that bonded me and my sister immensely so this is really exciting for both of us šŸ„° https://t.co/mmzJ5k17x8