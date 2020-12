Kirsten Flipkens stelt oplossing voor problematiek rond Australische toernooien op tenniskalender voor

Meer dan waarschijnlijk zal de Australian Open met verschillende weken opgeschoven worden. Mogelijk heeft dat ook invloed op de andere Australische toernooien, die eveneens in de deelstaat Victoria moeten doorgaan. De startdatum voor de Australian Open, zoals die momenteel is vastgelegd, is 18 januari.

Op dat moment dreigt het reisverkeer richting Melbourne wegens corona nog te veel problemen te geven. "Ik weet dat het gemakkelijker gezegd is dan gedaan, maar waarom niet Dubai en Doha in januari spelen? Zo kan Australië meer tijd gegeven worden", redeneert Flipkens.

I know its easier said then done but why not, for example, play Dubai-Doha in january instead, and give Australia more time like this? Just thinking out loud.. šŸ¤·‍ā™€ļø