Uitstel voor Australian Open hoogst waarschijnlijk

Kan de Australian Open doorgaan zoals gepland of niet? Het is een topic dat al verschillende dagen de Australische media beheerst. Alles lijkt er nu toch echt wel op te wijzen dat het eerste grandslamtoernooi van 2021 uitgesteld zou worden.

De Australian Open zou in principe moeten aanvatten op 18 januari. Mede door voorziene moeilijkheden met het reisverkeer dreigt die datum op te schuiven. Dat werd al uitvoerig aangegeven in de media, al bleef de organisatie volhouden dat er nog geen beslissing genomen was.

MEERDERE DATUMS OP TAFEL

Martin Pakula, de minister van Sport in de deelstaat Victoria, heeft er zich nu bij ANP over uitgesproken. "Er liggen meerdere datums op tafel. Ik denk dat het opschuiven van de startdatum met één of twee weken de meest waarschijnlijke optie is", aldus de minister.

Premier Dan Andrews blijft er alvast bij dat de Australian Open zal doorgaan en dat er van een afgelasting geen sprake is. Alleen zal het anders zijn dan normaal.