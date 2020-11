Nieuwe kledij, dromen en bezoek van leukemiepatiënt Suarez Navarro: zo brengen WTA-toppers tussenseizoen door!

Een filmpje op Instagram laat een goedgemutste Naomi Osaka zien op het trainingsveld. Daar is ook een goede reden voor: ze showt haar nieuwe outfit. Die komt uit haar eigen nieuwe collectie bij Nike. De Japanse toptennisster voelt zich er duidelijk prettig in.

Nog een beeld van op training bij Garbiñe Muguruza. Er kwam wel een heel bijzondere bezoekster langs. Niemand minder dan Carla Suarez Navarro, die nog altijd aan het vechten is tegen leukemie. Haar haar heeft ze al verloren, maar ze knokt dapper voort.

Elina Svitolina is ondertussen al aan het dromen van een nieuw avontuur, zo schrijft ze op Twitter. Ergens bij wegdromen, dat kan de Oekraïense blijkbaar het best als ze op de motorkap van haar wagen zit. "Het enige waar ik van droom is dat ik fit kan geraken zonder naar de gym te moeten", laat ze weten.

Dreaming about my next adventure... 💭⁣

Hmm 🤔 let’s be honest, the only thing I’m dreaming about is to get fit without going to the gym 🙄 pic.twitter.com/V1TK8Kh2S3