Boris Becker legt zijn functie bij Duitse tennisbond neer eind dit jaar

Er komt opnieuw een verandering aan in de carrière van Boris Becker na zijn actieve tennisloopbaan. Sinds augustus 2017 is de tenniskampioen van weleer aan de slag als Head of Men's Tennis bij de Duitse bond. Die functie zal hij in 2021 niet meer uitvoeren.

De Duitse tennisfederatie, kortweg de DTB, heeft zelf bekendgemaakt dat het geen beroep meer zal doen op de diensten van Becker in 2021. Becker heeft zelf de beslissing genomen om te stoppen. De DTB betreurt die beslissing, maar bedankt Becker voor zijn inzet. Michael Kohlmann, de kapitein van het Duitse Davis Cup-team, zal de functie van Boris Becker overnemen. Voor zijn periode bij de bond was Becker van 2013 tot 2016 trainer van topspeler Novak Djokovic. Uitkijken of er nu dus een nieuwe uitdaging op het pad komt van de zesvoudig grandslamkampioen. Der DTB bedauert, dass Boris Becker seine Funktion als Head of Men‘s Tennis ab 2021 nicht weiterführen wird. https://t.co/rAsprOVstg — DeutscherTennisBund (@DTB_Tennis) November 25, 2020 Mogelijk wil Becker momenteel ook zijn aandacht houden bij de rechtszaak die tegen hem loopt. Hij zou nog bepaalde inkomsten achterhouden, terwijl hij nog schulden moet aflossen.