🎥 Ook tenniswereld reageert op overlijden Maradona: Clijsters laat online een traantje, unieke Davis Cup-beelden

Ook vanuit het tennis heerst er treurnis omwille van het heengaan van zo'n sportlegende. Kim Clijsters heeft op Twitter ook gereageerd op Maradona's overlijden. Ze reageert met een huilende emoji en schrijft: 'Rest in Peace.' Rust in vrede.

Op het account van de Davis Cup werd een bericht de wereld in gestuurd met een filmpje dat de passie van Diego Maradona voor zijn land goed weergaf. Enorm vurig supporterde hij voor Argentinië tijdens een Davis Cup-ontmoeting. De organisatie van de tenniscompetitie beseft: zonder hem rond ons heen zal het nooit meer hetzelfde zijn.

For Argentina. For the love of the game.



Farewell, Diego. Davis Cup matches won’t be the same without you šŸ˜” pic.twitter.com/yrjrBr5n3D