Daniil Medvedev verrassende winnaar van de ATP Finals: hoe doet de Rus het in zijn nog prille carrière?

Dat Daniil Medvedev één van de grootste talenten in de tenniswereld is, staat buiten kijf. De 24-jarige Rus won dit seizoen verrassend de ATP Finals en staat op een knappe vierde plaats op de wereldranking.

Daniil Medvedev is dus nog maar 24 jaar oud, maar toch gaat de Rus al een lange tijd mee in de tenniswereld. Zo werd hij prof in 2014. Zijn eerste toernooien won hij echter pas in 2018. Toen won hij het ATP-toernooi van Tokio, Winston-Salem en het ATP-toernooi van Sydney.

De trein van Medvedev was dan ook vertrokken. De Rus won in 2019 59 wedstrijden en hij verloor slechts 21 wedstrijden. In 2019 voegde hij ook nog eens 4 toernooien toe aan zijn palmares: de ATP Masters 1000 van Shanghai en Cincinnati (in Cincinnati haalde hij het in de finale van Goffin) en de ATP-toernooien van Sint-Petersburg en Sofia. Op de US Open haalde Medvedev de finale, maar na een spannende wedstrijd was Nadal in vijf sets te sterk voor de Rus.

Dit seizoen ging Medvedev gewoon op zijn elan door. Hij won twee toernooien (ATP Finals, ATP Masters 1000 Parijs, maar er ontbreekt nog iets op zijn palmares. Zo heeft de Rus nog geen Grand Slam kunnen winnen. Zijn beste resultaat in 2020 op een grand slam was de halve finales op de US Open. Dan werd hij uitgeschakeld door Dominic Thiem.

Medvedev heeft uiteraard wel zijn leeftijd mee. Met zijn 24 jaar heeft Medvedev nog heel wat progressiemarge en op de ATP Finals heeft hij laten zien dat zijn hoge plaats op de ATP Ranking (Medvedev staat vierde) waard is. Een overwinning op een Grand Slam-toernooi behoort in de toekomst dus zeker tot de mogelijkheden.