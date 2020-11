Andy Murray vindt dat topatleet uit andere sport tot ridder geslagen moet worden: "Natuurlijk verdient hij dat"

Bij zichzelf staat er al een Sir voor zijn naam, omdat Andy Murray in 2017 tot ridder is geslagen. Die eer mag nu ook te beurt vallen aan Formule 1-piloot Lewis Hamilton, vindt Murray. Hamilton behaalde onlangs zijn zevende wereldtitel en evenaarde zo het record van Michael Schumacher.

Enkele jaren geleden was Andy Murray nog de man in de picture in het Verenigd Koninkrijk door zijn twee eindzeges op Wimbledon en zijn gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio. Nu gaat er veel aandacht naar Lewis Hamilton wegens diens nieuwe mijlpaal.

Er is veel speculatie over het feit of Hamilton nu ook tot ridder geslagen moet worden. "Natuurlijk verdient hij dat, als je kijkt naar wat hij bereikt heeft", zegt Murray aan Good Morning Britain. "Hij is één van de meest succesvolle mensen in de geschiedenis van het land."

Zowel de kwaliteiten van Hamilton als sportman staan Murray aan, maar ook wat hij doet naast de sport. "Naast de baan steunt hij ook goede doelen. Hij verdient het zeker op basis van zijn succes."

