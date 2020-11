België telt tennisspeler minder: chronische blessure zorgt voor vroegtijdig afscheid

De Belgische spoeling in het mannentennis is iets dunner geworden. Vooral de manier waarop is zuur. Clément Geens moet door een chronische blessure afscheid nemen van topsport. Geens is nog maar 24 en in normale omstandigheden moest het beste dus wellicht nog komen.

Geens kampte echter met een chronische blessure aan de linkerarm. Daardoor zakte hij ook af op de wereldranglijst, nadat hij nochtans in augustus zijn hoogste ranking ooit afdwong. Op dat moment was hij de nummer 245 van de wereld. IN FEBRUARI BERGS GEKLOPT Zijn laatste toernooien dateert ook van augustus. Op een Futures-toernooi op gravel bereikte Geens toen de halve finales. In februari won hij nog zo'n toernooi op hardcourt door in de finale Zizou Bergs, die later dit jaar zou uitgroeien tot de revelatie van de European Open, te verslaan. Het aanwezige potentieel zal dus niet omgezet worden in een lange tennisloopbaan. "Ik stop mijn professionele carrière omwille van medische redenen", schrijft Geens op Facebook. "Ik ben een beetje droevig, maar heb geen spijt."