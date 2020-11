Niet Nadal, wel Medvedev is tweede finalist in ATP Finals

De finale van de ATP Finals wordt geen duel tussen Djokovic en Nadal, de nummers 1 en 2 van de wereld, wel tussen Thiem en Medvedev. Zij zijn de nummers 3 en 4 van de wereld.

Zaterdagmiddag won Thiem van Djokovic in drie felbevochten sets. Er werd in heel de wedstrijd slechts eenmaal door de opslag gebroken, de andere twee sets werden beslist in een tie-break.

's Avonds stond de andere halve finale op het programma en daarin was Nadal het beste uit de startblokken gekomen. Bij 3-4 ging Nadal door de opslag van Medvedev en kon hij de set winnen met 3-6.

In set twee stond Medvedev snel 3-0 voor maar Nadal knokte zich terug in de partij. Hij ging zelfs over de Rus op een bepaald moment maar toch moest een tie-break de beslissing brengen. Het dubbeltje viel langs de kant van Medvedev waardoor er een laatste, beslissende set gespeeld moest worden.

In die derde set was Medvedev iets sterker dan Nadal. De Rus ging tweemaal door de opslag van de Spanjaard en won de set met 6-3. Het is de eerste keer dat hij zich plaatst voor de finale, Thiem was vorig jaar al verliezend finalist in Londen.