Daviscup-kapitein Van Herck ziet dat Goffin het lastig had in het coronajaar

2020 was niet het jaar voor David Goffin. De Belgische nummer 1 verloor dit jaar amper 4 plaatsen op de ATP ranking (van plaats 11 naar plaats 15) maar kon nooit echt zijn gewenste niveau aanhouden. Daviscup-kapitein Johan Van Herck ziet dat Goffin meer ritme nodig heeft.

Goffin begon het jaar goed met overwinningen tegen Nadal en Dimitrov Australië maar op de Australian Open lag hij er in de derde ronde uit tegen Andrey Rublev. Daarna trof het coronavirus de wereld waardoor de US Open opeens het volgende grote toernooi werd. Er leek beterschap de zijn maar in de 4e ronde ging Goffin kansloos ten onder tegen Shapovalov.

Tot overmaat van ramp kwam hij op Roland Garros in de eerste ronde tegen toptalent Jannik Sinner, meteen exit Goffin. Daarna raakte hij besmet met het coronavirus en kon hij ook in Antwerpen en Parijs de eerste ronde niet overleven.

"Hij heeft goede wedstrijden gespeeld, maar vooral ook minder goede wedstrijden. Hij staat nog altijd in de top 20 en 2021 zal een beter jaar worden voor hem", is Johan Van Herck overtuigd. "David heeft meer rust in zijn hoofd en matchritme nodig, dat zat er dit jaar niet in", verklaart de Daviscup-kapiten de mindere prestaties.