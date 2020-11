Daniil Medvedev herhaalt trucje uit halve finales en pronkt met eerste grote trofee op ATP Finals

Een grote trofee voor Daniil Medvedev, letterlijk en figuurlijk. De ATP maakt van de prijs wel zijn werk. Voor Medvedev vooral belangrijk is dat het de eerste grote titel is uit zijn carrière. In de finale versloeg de Rus Dominic Thiem met 4-6, 7-6 (7/2) en 6-4.

Na zijn toernooizege in Parijs in aanloop naar de ATP Finals gaf Medvedev in Londen al gauw de indruk de sterkste te zijn. Wel werd hij aan het einde van de week nog fel op de proef gesteld. In de halve finales tegen Nadal stond hij een set en een break achter. Hij kwam langszij door de tiebreak te winnen in de tweede set en kon het vervolgens nog in zijn voordeel beslechten.

Dat laatste herhaalde zich ook in de finale. Wat dus betekende dat de eerste set naar Dominic Thiem was gegaan. Die had zelf een eerste, lastige opslagbeurt overleefd, om in het vijfde spel door de service van Medvedev gegaan. Ondanks een paar breakkansen voor beide spelers kwam het in set twee dus tot een tiebreak. Thiem kwam 0-2 voor, maar won nadien geen punt meer in de tiebreak.

MEDVEDEV VOERT DRUK OP EN MAAKT HET AF

Medvedev had de wind in de zeilen en voerde de druk op. Eerst vergat hij een 0-40 op de opslag van Thiem nog om te zetten in een break. Bij 2-2 in de derde set nam Medvedev wel de service af van zijn tegenstander en dat bleek het beslissende moment in de match. Thiem kwam niet meer terug, Medvedev heeft zijn eerste grote titel te pakken.