Djokovic verkoopt zijn vel duur maar het is toch Thiem die naar finale ATP Finals gaat

Niet nummer 1 van de wereld Novak Djokovic speelt de finale van de ATP Finals, wel Dominic Thiem. De Oostenrijker was in drie felbevochten sets de beste in Londen.

De ATP FInals is zoals u weet het officieuze WK tennis met de bestgeplaatste spelers. Vorig jaar was de Griek Tsitsipas de sterkste in Londen, dit jaar raakte hij niet voorbij de groepsfase.

Die finale verloor hij van Dominic Thiem en de Oostenrijker krijgt dit jaar een herkansing om de ATP Finals op zijn naam te schrijven.

De wedstrijd tussen Thiem en Djokovic ging heel gelijk op. In de eerste set had Thiem aan één break genoeg, bij een 5-5 stand. In de tweede set kon niemand breaken, de tie-break was in het voordeel van Djokovic.

Ook in de derde seat werd er niet door de opslag van de ander gebroken waardoor het opnieuw op een tie-break uitdraaide. Deze keer was het Thiem die aan het langste eind trok en zich zo kwalificeerde voor de finale.

In die finale neemt hij het op tegen Medvedev of Nadal. Hun halve finale staat gepland om 21u.