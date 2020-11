Nadal rekent in rechtstreeks duel om ticket voor halve finales af met titelverdediger op ATP Finals

Rafael Nadal heeft het klaargespeeld onder druk: hij zit in de halve finales van de ATP Finals. Die druk, die is hij natuurlijk al wel jaren gewoon op de Tour. Hij moest absoluut zijn laatste groespmatch winnen in Londen, anders lag hij eruit. Dat was ook wel zo voor zijn tegenstander Tsitsipas.

Allebei kwijtten ze zich perfect van hun taak op de eigen opslag in het eerste deel van de eerste set. Vanaf 3-3 ging Nadal dan toch de druk opvoeren. Eén keer redde Tsitsipas zich nog wel uit de slag, de volgende keer was het wel prijs. Nadal kon vervolgens de set uitserveren. In het openingsspel van set twee kreeg Tsitsipas voor een derde opslagbeurt op rij een breakbal tegen. Dat moment overleven bleek cruciaal voor de Griek. Nadien zat hij toch weer wat beter in de wedstrijd. Toen Nadal moest serveren om in de set te blijven, liep het plots mis. NADAL NEEMT VLOT AFSTAND IN SET DRIE Zo kwam er enigszins onverwacht toch een derde set van. Die begon met drie breaks op rij: twee in het voordeel van Nadal, slechts eentje in het voordeel van Tsitsipas. Nadal had zich door het setverlies dus niet uit zijn lood laten slaan en diepte nadien de kloof nog uit. Met 6-4, 4-6 en 6-2 schaarde hij zich bij de laatste vier. In de halve finales komt Nadal uit tegen Medvedev.