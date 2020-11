Djokovic vermijdt derde set in laatste groepsmatch en plaatst zich voor halve finales op ATP Finals

Net als Rafael Nadal moest Novak Djokovic absoluut zijn laatste groepsmatch winnen om op de ATP Finals een vroege uitschakeling te vermijden. Wat Nadal klaarspeelde in de ene poule, deed Djokovic in de andere. De Serviër hield Alexander Zverev af met 6-3 en 7-6 (7/4).

Voor Zverev was het hetzelfde als voor Djokovic: winnen was doorgaan, bij verlies volgde de reis huiswaarts. Dan wil je zeker niet je start compleet missen, zoals Zverev overkwam. Van de eerste 14 punten won de Duitser er slechts 2. Nadien haakte hij wel aan. Twee breakkansen om er weer een match 'on serve' van te maken, bleven onbenut.

TACTISCHE FOUT

Djokovic rijfde de eerste set dus binnen na negen spelletjes. In set twee waren beide spelers erg aan mekaar gewaagd. Zverev mocht moed putten uit zijn hoge aantal geproduceerde winners en kwam in de tiebreak ook 0-2 voor. Die achterstand maakte Djokovic meteen goed en bij 4-3 maakte Zverev een tactische fout.

In plaats van de bal in de open hoek langs de lijn te spelen koos hij toch weer voor een gekruiste bal. Vervolgens kreeg Zverev een backhand passing van Djokovic om zijn oren. De nummer één van de wereld had zo wat marge en liet zijn tegenstander geen kans meer om terug te komen. Djokovic dus alsnog naar de halve finales in Londen.