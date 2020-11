Rafael Nadal en Novak Djokovic kregen opdoffer te verwerken, maar hoe staan zij ervoor op de ATP Finals?

Zo vlot het in de eerste wedstrijd ging, zo moeilijk was de tweede groepswedstrijd voor Rafael Nadal en Novak Djokovic. Nadal verloor van Thiem en Djokovic moest zijn meerdere erkennen in Daniil Medvedev.

Rafael Nadal nam het in zijn tweede wedstrijd op tegen Dominic Thiem. De winnaar van dit duel was al zeker van een plaats in de volgende ronde, want ze wisten allebei hun eerste groepswedstrijd te winnen. Nadal was uiteraard de favoriet, maar Thiem haalde het wel met 6-7 (7-9) en 6-7 (4-7).

Daardoor zal de ervaren Spanjaard in zijn laatste groepswedstrijd nog alles moet geven. Hij speelt namelijk een rechtstreeks duel voor de tweede plaats en kwalificatie voor de volgende ronde tegen de Griek Stefanos Tsitsipas. Hij haalde het in de tweede wedstrijd van Rublev met 6-1, 4-6 en 7-6 (8-6).

Groep Djokovic

Ook Novak Djokovic is nog niet zeker van een plaats in de volgende ronde. De nummer 1 van de wereld moest zijn meerdere erkennen in Daniil Medvedev. Het werd twee keer 3-6 en zo is de Rus al zeker van een plaats in de volgende ronde.



Voor de tweede plaats gaat het zo nog tussen Djokovic en Zverev. De Duitser won van de Argentijn Schwartzman in drie sets: 6-3, 4-6 en 6-3. Net zoals Rafael Nadal speelt ook Djokovic een rechtstreeks duel tegen Zverev voor die tweede plaats.