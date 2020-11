Dominic Thiem verliest laatste groepswedstrijd van Andrey Rublev, maar is al zeker van plaats in volgende ronde

Dominic Thiem is er niet in geslaagd om al zijn wedstrijden in zijn groep te winnen. Hij verloor de laatste groepswedstrijd van de Rus Andrey Rublev in twee sets. Het werd 2-6 en 5-7. Thiem was echter al zeker van een plaats in de volgende ronde.

Dominic Thiem speelde al uitstekend op de ATP Finals en voor de laatste groepswedstrijd was hij al zeker van een plaats in de volgende ronde, omdat hij zijn eerste twee wedstrijden had gewonnen tegen Stéfanos Tsitsipás en Rafael Nadal. De laatste wedstrijd maakte dus niet uit en die verloor de Oostenrijker deze middag uiteindelijk ook tegen Rublev. Het werd 2-6 en 5-7 voor de Rus. Rublev was echter al zeker van de uitschakeling. Straks spelen Nadal en Tsitsipás nog tegen elkaar voor een plaats in de volgende ronde.