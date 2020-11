Zorgen rond Australian Open: geruchten rond spelers/speelsters die Australië niet zouden binnen mogen

Alles wordt in het werk gesteld om begin volgend jaar de Australian Open te laten doorgaan. Al lijkt dat niet zo simpel als het lijkt. Voorbereidingstoernooien werden al verplaatst naar de staat Victoria. Wie daar aankomt, moet eerst wel twee weken in quarantaine gegaan.

Dat dreigt voor problemen te zorgen. Er doen geruchten de ronde dat spelers en speelsters in december nog niet Australië zouden binnen mogen door het coronavirus. Gezien de regel rond de verplichte quarantaine kan dat de Australian Open in gevaar brengen.

De Slovaak Lukas Lacko, één van de spelers op de ATP Tour, heeft een bericht van de ATP gedeeld via sociale media. "We zijn geïnformeerd rond de nieuwe uitdagingen rond de geplande data voor het arriveren van spelers en hun entourage. We blijven werken met Tennis Australia om de planning voor januari te bevestigen", klinkt het.

Rumor is that players are not allowed to enter Australia in December ... pic.twitter.com/ttACHL9Yfq — Lukas Lacko (@lukilacko) November 17, 2020

In een eerder bericht werd dan benadrukt dat er nog geen enkele beslissing is genomen. De hele zaak zal dus verder opgevolgd moeten worden.