Titelverdediger Tsitsipas kruipt door het oog van de naald ondanks matchbal voor opponent

Vorig jaar won Stefanos Tsitsipas de ATP Finals. Zijn kansen zijn ook dit jaar nog levend, al scheelde het geen haar. Om door te gaan naar de halve finales zijn er meestal minstens twee zeges nodig in de groepsfase. Tsitsipas behaalde in zijn tweede match met de rug tegen de muur een eerste zege.

Tsitsipas had zijn eerste wedstrijd verloren en Rublev ook. Voor beiden was winnen dus een must. Tsitsipas was vastberaden deze keer niets aan het toeval overlaten en nam onmiddellijk het heft in handen. De Griek speelde een sterke eerste set en gunde Rublev slechts één spelletje. Niets wees er op dat moment op dat het spannend zou worden.

Rublev knokte zich echter in de wedstrijd. In het zevende game van set twee werkte de Rus twee breakballen weg en enkele spelletjes later sloeg hij zelf toe door blanco door de opslag van zijn tegenstander te gaan. De tweede set zat er zo ook pardoes op.

TSITSIPAS EINDIGT MET DRIE GEWONNEN PUNTEN OP RIJ

In de derde set kwam Rublev bij 1-1 zwaar onder druk te staan, maar hij hield stand. Dat zouden beiden blijven doen op hun opslag. In de allesbeslissende tiebreak had Rublev bij 5-6 een matchpunt. Tsitsipas keek de uitschakeling in de ogen, maar verloor vanaf dan geen enkel punt meer en sleepte alsnog de overwinning uit de brand. Die ging naar hem met 6-1, 4-6 en 7-6 (8/6).