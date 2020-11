Djokovic weet wat hem te doen staat: sterke Medvedev schuift hem opzij op ATP Finals en zit al in halve finales

Na Rafael Nadal heeft nu ook Novak Djokovic kennisgemaakt met een nederlaag op de ATP Finals. Daniil Medvedev, de man in vorm, rekende in twee sets vakkundig af met de Serviër. Indrukwekkend. De Rus is zo meteen al zeker van een plek bij de laatste vier.

Medvedev kwam met veel vertrouwen naar de Masters na toernooiwinst in Parijs en had in Londen ook al Alexander Zverev geklopt. In de eerste zes games kon Djokovic nog wel de indruk wekken dat hij Medvedev pijn kon doen. De Rus kwam echter steeds meer op dreef en begon bij 3-3 aan een schitterend reeksje. Liefst zes games op rij haalde hij binnen.

Dat was natuurlijk ruimschoots voldoende om de eerste set te winnen en ook in set twee zat Medvedev zo meteen in het zadel. Ook al had Djokovic in dat derde spel van de tweede set wel een kans om terug te breaken. Dat hij die niet kon grijpen, bleek het sleutelmoment in de wedstrijd. Nadien kwam de overwinning van Medvedev op geen enkel moment nog in gevaar. De nummer 4 van de wereld won met tweemaal 6-3.

DUEL DJOKOVIC-ZVEREV OM KWALIFICATIE

Medvedev zit nu aan twee zeges, Zverev en Djokovic staan op één overwinning, Schwartzman heeft er nog geen. Op de laatste speeldag in deze poule is het Djokovic-Zverev. Zij gaan onder hun tweetjes uitmaken wie mee naar de halve finales gaat. Medvedev is al zeker dat hij doorgaat. Schwartzman is uitgeschakeld.