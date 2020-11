Alexander Zverev doet wat hij moet doen om kansen gaaf te houden, uitschakeling op Masters dreigt voor Argentijn

Alexander Zverev mag nog altijd hopen om bij de laatste vier te geraken op de ATP Finals. De US Open-finalist pakte na een nederlaag tegen Medvedev wel de overwinning tegen Diego Schwartzman. Voor die laatste ziet het er daardoor beroerd uit.

Zowel Zverev als Schwartzman hadden hun openingsmatch in hun poule verloren. Beiden moesten dus kost wat kost het onderlinge duel winnen. In de eerste set waren er best wat mogelijkheden voor de retourneerders. Halfweg de set kon Zverev een kloof slaan en die gaf hij niet meer uit handen.

Zverev gaf wel ei zo na een 40-0 prjis in zijn eerste opslagsspel uit de tweede set, maar herpakte zich net op tijd en nam niet veel later zelf afstand. De overwinning leek er dan al aan te komen. Schwartzman zorgde echter voor een ommekeer. Van 3-1 voor Zverev ging het naar 4-6 voor Schwartzman.

ZVEREV NEEMT HET IN HANDEN BIJ 2-2 IN SET 3

Toch een derde set nodig dus om de winnaar aan te duiden. Tot aan 2-2 was het evenwichtig. Nadien had Zverev toch weer het betere van het spel. De Duitser versloeg zijn Argentijnse opponent met 6-3, 4-6 en 6-3. Uitkijken is het nu naar de uitkomst van de affiche Djokovic-Medvedev.