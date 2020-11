Verrassing van formaat op ATP Finals: Thiem klopt Nadal in tweede groepswedstrijd

Dominic Thiem heeft voor een verrassing gezorgd op de ATP Finals. In de tweede groepswedstrijd haalde hij het van Rafael Nadal in 2 sets. Het werd twee keer 6-7 in het voordeel van de Oostenrijker.

Een serieuze opdoffer voor Rafael Nadal op de ATP Finals. Nadat hij de eerste match vlot had gewonnen van de Rus Rublev, had hij het tegen de Oostenrijker Thiem een pak lastiger. Ze waren aan elkaar gewaagd en de eerste set ging naar Thiem. Het werd 6-7 (7-9). Ook in de lukte het Nadal niet om Thiem in de problemen te brengen. De tweede set eindigde ook op 6-7 (4-7) en zo staat Thiem voorlopig alleen aan de leiding in de groep. Hij neemt het in de laatste wedstrijd op tegen Rublev en Nadal speelt zijn laatste groepswedstrijd tegen Tsitsipas.