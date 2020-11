Elise Mertens blijft hopen op top 10, maar: "Het is een enorme stap"

Elise Mertens doet het uitstekend dit seizoen. Onze landgenote komt opnieuw de top 20 binnen op de WTA-ranking, maar Mertens wilt uiteraard meer. De top 10 blijft echter een grote stap.

Elise Mertens gaf een interview bij Sporza. Ze legde uit dat ze progressie heeft gemaakt. "Ik vind dat ik een betere speelster ben geworden. Ik heb veel matchen gewonnen en heb op verschillende vlakken progressie gemaakt", aldus Mertens.

Toch vindt ze dat er nog iets extra nodig is om de top 10 op de WTA-ranking te bereiken. "Het blijft een enorme stap. Er is ook een serieus verschil in punten. Ik mis nog iets tegen de meisjes uit de top 10, maar stap per stap probeer ik vooruitgang te boeken", vertelde de nummer 20 van de wereld.