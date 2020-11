Eerste groepswedstrijden zitten erop: hoe doen de toppers het op de ATP Finals?

De eerste wedstrijden op de ATP Finals zijn afgewerkt. Er zijn een paar dingen duidelijk geworden. Zo lijken Novak Djokovic en Rafael Nadal aan elkaar gewaagd te zullen zijn, want ze maakten allebei heel wat indruk.

Novak Djokovic nam het in zijn eerste wedstrijd op tegen een debutant. De Argentijn Schwartzman kwam echter nooit in het stuk voor en de nummer één van de wereld was in twee sets te sterk. Het werd 6-3 en 6-2.

De andere wedstrijd in de groep van Djokovic ging tussen Medvedev en Zverev. Medvedev haalde het met 6-3 en 6-4. De volgende wedstrijd in deze groep zou al om groepswinst kunnen draaien, want Medvedev speelt tegen Djokovic en Zverev neemt het op tegen Schwartzman.

Net zoals Djokovic, maakte ook Rafael Nadal heel wat indruk in zijn eerste wedstrijd. Hij nam het op tegen de 23-jarige Rublev. De jonge Rus verweerde zich kranig, maar de ervaren Spanjaard was te sterk won met 6-3 en 6-4.

De andere wedstrijd in deze groep werd iets spannender, want Dominic Thiem had het niet onder de markt tegen Tsitsipas. De Oostenrijker had drie sets nodig om de Griek te kloppen. Het werd 7-6 (7-5), 4-6 en 6-3. Thiem staat nu voor de kraker tegen Nadal en Tsitsipas neemt het op tegen Rublev.