Voorbereidingstoernooien moeten verhuizen om Australian Open 2021 mogelijk te maken

De Australian Open kon in 2020 nog worden afgewerkt voor het coronavirus doorbrak, met Kenin bij de dames en Djokovic bij de mannen als kampioenen. Ook de editie van 2021 willen ze bij Tennis Australia redden. Dat heeft dan wel gevolgen voor andere toernooien.

Elk jaar opnieuw vatten de eerste toernooien al aan rond de jaarwisseling en die gelden dan als voorbereiding van de spelers en speelsters op de Australian Open. Tegelijkertijd is het reizen zoveel mogelijk afgeraden tijdens de coronacrisis. Daardoor moeten een resem toernooien verhuizen van locatie.

De toernooien van Sydney, Brisbane, Perth, Hobart, Adelaide en Canberra zullen allemaal in de deelstaat Victoria plaatsvinden. Dat heeft Craig Tiley, algemeen directeur van Tennis Australia, laten weten. Melbourne, waar de Australian Open plaatsvindt, is de hoofdstad van Victoria. Zo zitten spelers en speelsters voorafgaand aan de start van de Grand Slam al dicht bij hun uiteindelijke bestemming.

TWEE WEKEN QUARANTAINE

Bij aankomst in Victoria zal het wel noodzakelijk zijn om twee weken in quarantaine te gaan in een hotel. Ook de personen in die situatie zullen wel kunnen trainen op enkele courts. Na afloop van de quarantaine mag iedereen zich dan vrij bewegen binnen de staat Victoria.