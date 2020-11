Nadal begint prima aan Masters en zet recordhouder aantal toernooizeges in 2020 klinisch opzij

Rafael Nadal heeft laten zien dat hij echt nog wel voor de titel wil gaan op de ATP Finals. In zijn eerste wedstrijd moest de Spanjaard het opnemen tegen Andrey Rublev, die de meeste toernooizeges liet optekenen dit jaar. Nadal klaarde de klus in twee sets.

Het was de tweede match in de groep Londen 2020. Nadal ging in de eerste set doorgaans vlot door zijn eigen opslagspelletjes. Bij 3-2 verzilverde hij dan zijn tweede breakpunt om zo uit te lopen. In het volgende spel werd hij wel nog even getest door Rublev, maar Nadal gaf geen krimp en haalde de eerste set binnen met 6-3.

Door in set twee meteen nog een keer door de opslag van zijn tegenstander te gaan, zat Nadal op rozen. Rublev beperkte de schade wel opnieuw tot één break. Daar kocht hij niets voor, want de rebreak bleef immers uit. Nadal kwam op de eigen service zelden in de problemen en boekte met 6-3 en 6-4 dus zijn eerste overwinning op de ATP Finals van dit jaar.

NADAL EN THIEM EERSTE WINNAARS

Nadal gaat na de eerste speeldag in de groepsfase dus meteen aan de leiding in zijn poule. Thiem heeft ook wel al een overwinning achter zijn naam staan, al had die drie sets nodig om Tsitsipas te kloppen.