Mertens doet wat geen enkele andere speelster kon in 2020: "Ik ga in pre-season trainen op Kim Clijsters Academy"

Elise Mertens sloot haar seizoen af met een nederlaag in de finale in Linz tegen de sterke Aryna Sabalenka, die ze maar al te goed kent. Het neemt niet weg dat Mertens de absolute zegekoningin van 2020 is. Een prestatie om trots op te zijn.

Zondag kwam er dus geen overwinning bij, maar door het bereiken van de finale in Linz komt Mertens aan een totaal aantal zeges van 34. Geen enkele speelster op de WTA Tour doet beter. Elise Mertens won in 2020 meer wedstrijden dan wie dan ook. Dat betekent niet dat Mertens op haar lauweren gaat rusten. "Ik ben niet alleen op vlak van tennis beter geworden, maar ook mentaal en fysiek. Ik begin dinsdag weer met fitness en heb nadien een pre-season van vier weken. Ik zal waarschijnlijk donderdag weer op de baan staan", voorspelt Mertens na het toernooi in Linz. "Ik ga trainen op de Kim Clijsters Academy, op vijftien minuten van waar ik woon." Het is moeilijk om in de top tien te geraken Met de resultaten die ze kan voorleggen, mag Mertens dromen van de top tien. "Het is moeilijk om in de top tien te geraken. De kloof op basis van punten is groot. Ik neem de dingen stap per stap. Ik heb al eens twaalfde gestaan, maar dat was een tijdje geleden. Als ik in de top tien wil geraken, zal ik enkele grote uitslagen moeten behalen."