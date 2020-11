Goede start van Novak Djokovic op ATP Finals: hij haalde het in zijn eerste wedstrijd vlot van Schwartzman

Novak Djokovic heeft gedaan wat hij moest doen in zijn eerste wedstrijd op de ATP Finals. De Serviër haalde het vlot in twee sets van de Argentijn Diego Schwartzman. Het werd 6-3 en 6-2.

Novak Djokovic nam het in zijn eerste wedstrijd op de ATP Finals op tegen Diego Schwartzman. De Argentijn maakte zijn debuut op het tennistoernooi. Hij had het echter meteen knap lastig tegen de nummer 1 van de wereld, want Djokovic haalde de eerste set binnen met 6-3.

Ook in de tweede set kende Djokovic geen problemen met de nummer 9 van de wereld. Het werd 6-2 en zo heeft Djokovic zijn eerste overwinning vlot binnengehaald.