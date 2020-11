Elise Mertens komt top 20 binnen op WTA-ranking, Sabalenka stijgt naar de tiende plaats

Elise Mertens heeft een goede zaak gedaan op de WTA-ranking. Onze landgenote is één plaats gestegen en komt daardoor de top 20 binnen. Ze staat nu op de 20ste plaats. Ook haar dubbelpartner Sabalenka, die van Mertens won in Linz, doet een goede zaak en komt de top 10 binnen.

Mertens staat nu op de 20ste plaats en springt zo over Vondroušová. Ook Sabalenka doet een goede zaak, want dankzij haar toernooiwinst in Linz springt ze over Serena Williams naar de 10de plaats. Ashleigh Barty blijft met een comfortabele voorsprong aan de leiding.