US Open-winnaar Dominic Thiem opent ATP Finals met winst tegen titelverdediger

In de O2 Arena in Londen zijn de ATP Finals begonnen met een overwinning voor Dominic Thiem. De ATP Finals zijn zeg maar het officieuze wereldkampioenschap tussen de beste spelers ter wereld. In de openingspartij was Thiem Tsitsipas de baas in drie sets.

Stefanos Tsitsipas won de ATP Finals vorig jaar. In de opener van de editie van 2020 kreeg de Griek het meeste druk te verwerken op zijn eigen opslag in de eerste set. Tsitsipas bleef wel telkens overeind, waardoor er meteen al een tiebreak aankwam. Thiem geraakte 3-5 achter, maar sleepte met vier punten op rij alsnog de eerste set uit de brand. De reactie van Tsitsipas bleef niet uit: in het derde spel van set twee verwezenlijkte hij de eerste break uit de wedstrijd. Die zette hem op weg naar setwinst, want Tsitsipas zou Thiem geen kans geven om die break ongedaan te maken. THIEM HAALT HET DANZIJ GOEDE START IN SET DRIE De derde set moest dus de winnaar aanduiden en daarin schoot Thiem het best uit de startblokken. De eerste drie spelletjes uit de set waren voor de Oostenrijker. Vooral bij 3-1 viel er nog een lang en spannend game te noteren. Thiem haalde dat uiteindelijk toch binnen en had twee opslagbeurten later helemaal gewonnen spel. Thiem klopte Tsitsipas met 7-6 (7/5), 4-6 en 6-3.