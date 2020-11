Elise Mertens neemt het in de finale van het WTA-toernooi in Linz op tegen haar dubbelpartner

Elise Mertens kon zich na een sterke wedstrijd plaatsen voor de finale op het WTA-toernooi van Linz en nu kent onze landgenote ook de andere finaliste. Het is iemand die Mertens goed kent, want ze speelt namelijk tegen haar dubbelpartner Aryna Sabalenka.

Sabalenka nam het in haar halve finale op tegen Krejcikova, de speelster die Greet Minnen kon uitschakelen. Het werd een aangename wedstrijd, maar Sabalenka was in drie sets te sterk. Het werd 7-5, 4-6 en 6-3.

.@SabalenkaA claims her spot in the final!



She takes it, 7-5, 4-6, 6-3 over Krejcikova at #WTALinz pic.twitter.com/a3dl1bB79q