Elise Mertens moet toernooiwinst in Linz aan haar sterke dubbelpartner laten

Elise Mertens legde in Linz een knap parcours af, met als gevolg dat ze in de finale voor de titel kon spelen. Tegenstandster was Aryna Sabalenka, met wie Mertens in het dubbelspel steevast een duo vormt. Sabalenka is natuurlijk ook een hele goeie enkelspeelster en dat bleek tijdens deze finale.

Sabalenka zal weer de top tien van de wereldranglijst in duiken en liet zien waarom: de Wit-Russische heeft heel wat power in huis. Dat hielp haar om meteen een kloofje te slaan. Als de eerste opslag te vaak haperde, was het echter een ander verhaal. Mertens kon meteen de break achterstand goedmaken en ging goed om met de druk die haar opponente zette.

NET GEEN SETWINST

Bij 4-5 had Mertens de kans om de set uit te serveren, maar dat lukte niet. In het volgende spel bleven drie breakballen onbenut. Dat waren cruciale momenten, want Sabalenka profiteerde ervan om de eerste set alsnog uit de brand te slepen en vervolgens door te gaan op haar elan in set twee.

Mertens kwam in de tweede set dus 3-0 achter. Ze hield met twee keer servicebehoud wel een sprankeltje hoop. Toen ze moest serveren om in de wedstrijd te blijven, liep het echter nog een keer mis. Met 7-5 en 6-2 rijfde Sabalenka de titel in de wacht, nadat ze in oktober ook nog de beste was in Ostrava. Mertens was echter evenzeer een prima finaliste.