Zverev ontkent nogmaals ernstige aantijgingen van ex-vriendin: "Het klopt gewoon niet, zo ben ik niet opgevoed"

Alexander Zverev komt nu al een hele tijd in het nieuws door de aantijgingen van ex-vriendin Olga Sharypova. Die beweert dat Zverev tijdens hun relatie agressief was en haar mishandelde. Zverev heeft dit alles steeds ontkend en blijft dat ook doen.

Ook op zijn persconferentie in aanloop naar de ATP Finals in Londen kon het thema niet vermeden worden. Zverev blijft bij zijn standpunt. "Het beeld van hoe onze relatie in het openbaar wordt beschreven, klopt niet. Het was gewoon niet zo. Dat is niet wie ik ben, zo ben ik niet opgevoed door mijn ouders."

De Duitser sleept dit hele verhaal wel met zich mee. Hij betreurt dat het amper nog over zijn tennis gaat. "Ik word verdrietig van de impact die dergelijke valse beschuldigingen kunnen hebben, op de sport, op de wereld erbuiten en ook op mijzelf. Ik bied oprecht mijn excuses aan dat de focus is verschoven van de sport."