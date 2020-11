Toptalent Jannik Sinner schrijft geschiedenis na thriller in finale in Sofia

De eerste toernooizege van Jannik Sinner moest er wel eens gaan aankomen. Het is nu al zover, na de winst van het 19-jarige supertalent in Sofia. Vasek Pospisil deed hem er wel voor zwoegen. Het verschil was miniem, maar Sinner schreef wel degelijk geschiedenis.

Sinner ging meteen druk zetten tijdens de finale in Sofia en kwam al snel een break voor. Nadien kwamen er ook wel mogelijkheden voor Pospisil, maar Sinner hield zijn voorsprong vast. Eindigen deed hij in de eerste set in schoonheid een love game hielp hem aan setwinst.

Ook het openingsspel uit set twee draaide uit in een break in het voordeel van Sinner, die wel meteen gevolgd werd door een rebreak. Pospisil tankte vertrouwen en zette het vervolg van de set wel naar zijn hand. Op zijn beurt rijfde de Canadees een set binnen met een blanco opslagspel.

BESLISSING VALT IN TIEBREAK

De enige breakballen in set drie vielen te noteren in het eerste spel. Sinner bleef toen overeind en dat was cruciaal voor de uitkomst. Het kwam tot een beslissende tiebreak en daarin haalde Sinner de bovenhand. Met 6-4, 3-6 en 7-6 (7/3) kroonde de Italiaan zich tot toernooiwinnaar. Hij is de eerste speler die geboren is in de 21ste eeuw die een ATP-toernooi weet te winnen.