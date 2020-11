Enfant Terrible is al even niet meer te bewonderen op de tennisbaan: "Timing van coronacrisis was ideaal"

Nick Kyrgios is al een tijdje niet meer op de tennisbaan te bewonderen en het zal ook nog even duren voor we hem terug aan het werk zullen zien. De enfant terrible vond geen motivatie en had ook geen verlangen meer om tennis te spelen.

Het interview van Kyrgios staat bij Sporza te lezen. Zo vertelde de tennisser dat hij, na een gesprek met de psychiater, had besloten om een pauze te nemen. "Ik had geen geen verlangen meer om te spelen en er was ook geen motivatie", aldus Kyrgios. Volgens Kygrios had tennis een negatief effect op zijn leven. De coronacrisis kwam voor hem dus op een goed moment. "In dat opzicht was de timing ideaal. Ik kan herbronnen en op de plaatsen zijn waar ik graag ben", vertelde de Australiër.