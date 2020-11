Elise Mertens herpakt zich fraai na tegenvallende openingsset en verzekert zich van finaleplek in Linz

In haar laatste toernooi van het seizoen heeft Elise Mertens de finale bereikt. Voor de derde ronde op rij gaf ze in Linz een Russische partij. Alexandrova was de beste in de eerste set, maar nadien keerde Mertens de rollen om. De kwalificatie voor de finale was dus een feit.

De eerste vier spelletjes werden netjes verdeeld tussen beide speelsters. Wat volgde, zal niet zijn zoals Elise Mertens het voor ogen had. Mertens kwam er vrijwel niet aan te pas en stond snel onder druk. Ze moest vier games op rij aan haar opponente laten, die dan ook met de eerste set aan de haal ging. Mertens liet zich door die tegenvallende eerste set niet uit haar lood slaan en knoopte aan met het tennis dat we wel van haar gewoon zijn. Meteen nam ze de touwtjes in handen: op haar beurt won ze vier spelletjes op rij. Alexandrova zou in set twee amper één game sprokkelen. TWEEDE KANS OM UIT TE SERVEREN BINGO Het begin van set drie werd gekruid door breaks en spannende games. Het was Mertens die toch weer een kloof kon slaan en afstevende op de zege. Bij 5-4 kreeg ze de kans om uit te serveren, maar ze kreeg drie breakballen tegen en sloeg op het laatste breakpunt een dubbele fout. Mertens ging echter meteen opnieuw door de service van Alexandrova en maakte het deze keer wel af: 2-6, 6-1 en 7-5 werd het voor onze landgenote.