Maakt Elise Mertens kans op eindwinst in Linz? De andere kwartinales op een rijtje

In Linz zijn de laatste acht tennisspeelsters bekend die nog kans maken op eindwinst van het WTA-toernooi in Linz. Elise Mertens is één van deze speelsters en zij zal het in haar kwartfinale opnemen tegen de Russische Kudermetova.

Elise Mertens doet nog volop mee voor eindwinst op het WTA-toernooi in Linz. Onze landgenote had het in de vorige ronde niet onder de markt, maar na drie sets kon ze zich wel kwalificeren voor de kwartfinales. Daarin neemt ze het op tegen Kudermetova, de nummer 46 van de wereld. Ook de andere kwartfinales zijn bekend. Zo staat Sabalenka, de dubbelpartner van Mertens, tegenover Dodin. De Argentijnse Podoroska neemt het dan weer op tegen de Russische Alexandrova. Krejcikova, de speelser die Greet Minnen kon uitschakelen, neemt het in haar kwartfinale op tegen Sasnovich. The @WTALinz quarterfinalists:



🇧🇾 Sabalenka vs Dodin 🇫🇷

🇨🇿 Krejcikova vs Sasnovich 🇧🇾

🇦🇷 Podoroska vs Alexandrova 🇷🇺

🇷🇺 Kudermetova vs Mertens 🇧🇪 — wta (@WTA) November 12, 2020