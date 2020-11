Elise Mertens laat vijfde reekshoofd kansloos en schaart zich bij laatste vier

Een prima overwinning voor Elise Mertens in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Linz. Voor de tweede ronde op rij schakelt ze een Russische uit. Veronika Kudermetova, toch het vijfde reekshoofd, kon haar niet al te veel in de weg leggen.

Nochtans zag het er in het begin heel anders uit. Kudermetova won de eerste drie spelletjes en zo was Mertens meteen op achtervolgen aangewezen. Onze landgenote raapte al haar goede moed bijeen en begon dan maar aan die inhaalrace: van 0-3 achter ging het naar 5-3 voor. Erg knap en bij de volgende opslagbeurt was de eerste set binnen.

Mertens zat nu helemaal in 'de flow' en Kudermetova was niet meer bij machte om het tij nog te keren. In set twee had Mertens snel een break voorsprong beet. Kudermetova geraakte hierna nog wel eens op het scorebord. Meer dan dat ene spelletje was haar in de tweede set niet gegund. Tweede reekshoofd Mertens stootte door naar de halve finales met 6-4 en 6-1.