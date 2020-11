Elise Mertens kent haar tegenstander in de kwartfinale van het tennistoernooi in Linz

Elise Mertens had het gisteren knap lastig in haar wedstrijd in Linz, maar ze heeft de kwartfinales uiteindelijk toch kunnen bereiken na een overwinning in drie sets (6-4, 5-7 en 6-2) van Vera Zvonareva.

In de kwartfinales zal Elise Mertens het moeten opnemen tegen een landgenote van Vera Zvonareva, want de Russische Veronika Kudermetova zal tegen haar spelen voor een plaats bij de laatste vier. De 23-jarige Kudermetova is de nummer 46 van de wereld.