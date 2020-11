Zo zijn de groepen ingedeeld en staan de toppers er voor: alles over de ATP Finals!

Met de ATP Finals komt het laatste grote toernooi eraan in het mannentennis. Slechts drie Grand Slams zijn afgewerkt kunnen worden, waardoor de Masters-titel misschien nog wel meer felbegeerd is dan andere jaren. De laatste kans voor Djokovic, Nadal en de andere kleppers op een grote titel in 2020.

Net zoals in andere jaren spelen de acht beste spelers - voor zover die beschikbaar zijn - aan het eind van het jaar de ATP Finals. Die worden dan verdeeld over twee poules van vier. Elke speler speelt twee matchen en de beste twee van elke groep kwalificeren zich voor de halve finales. Vanaf dan is het opnieuw via het in het tennis gekende knock-out systeem.

Voor de editie van dit jaar zijn er twee aparte groepsnamen bedacht: Tokio 1970 en Londen 2020. In de groep Tokio 1970 zitten Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alexander Zverev en Diego Schwartzman. In de groep Londen 2020 zitten Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas en Andrey Rublev. Hoe staat iedereen er juist voor bij aanvang van de ATP Finals in Londen? We zetten het op een rijtje.

Tokio 1970

NOVAK DJOKOVIC: Is als nummer één van de wereld eigenlijk favoriet in elk toernooi. Heeft wel een heel bewogen jaar achter de rug, met ook allerlei incidenten naast de baan. Kreeg onlangs in Wenen nog een pandoering van de vrijwel onbekende Sonego.

DANIIL MEDVEDEV: Heeft net nog het toernooi van Parijs gewonnen. Lijkt net op tijd weer over de vorm te beschikken die hem bijna aan eindwinst in de US Open hielp in 2019.

ALEXANDER ZVEREV: Was verliezend finalist in Parijs en won voordien twee toernooien in Keulen. Is dus ook zeker in orde. Zeker zijn overwinning in Parijs tegen Nadal zal hem vertrouwen geven.

DIEGO SCHWARTZMAN: Plaatste zich als laatste voor de ATP Finals en zal dus een krachttoer nodig hebben om de groepsfase te overleven. Is wel enorm handig en speelt steeds met een groot hart. Vaak een lastige opponent dus.

Londen 2020

RAFAEL NADAL: Nam na zijn zoveelste triomf op Roland Garros de nodige rust en maakte een rentrée in Parijs met een degelijk toernooi. De matchen die hij daar gewonnen heeft zullen hem deugd gedaan hebben, al zit hij wellicht nog niet aan zijn topvorm.

DOMINIC THIEM: Beleefde op de US Open hét hoogtepunt uit zijn carrière door voor het eerst een Grand Slam te winnen. Verslikte zich in Wenen wel in Rublev en zal dat op de Masters moeten vermijden, wil hij in de halve finales geraken.

STEFANOS TSITSIPAS: Is de titelverdediger en dacht in 2020 ook te oogsten op de Grand Slams. Bereikte echter enkel op Roland Garros de halve finales. Ook de laatste twee toernooien waren tegenvallers.

ANDREY RUBLEV: Stond nooit hoger op de wereldranglijst dan nu. Heeft in 2020 een enorme stap vooruit gezet, met liefst vijf titels. De grote vraag is: kan hij het ook op het hoogste niveau, als hij meteen tegen toppers moet aantreden?