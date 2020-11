Elise Mertens moet het in Linz opnemen tegen ex-finalist van Wimbledon en US Open

Woensdag haalde Elise Mertens het in drie sets van de Oekraïnse Kalinina op het WTA-toernooi van Linz. Donderdag staat de Russische Vera Zvonareva op haar te wachten.

Zvonareva staat op plaats 41 op de WTA-ranglijst en schakelde in de eerste ronde ook een Oekraïnse uit, namelijk Marta Kostyuk.

Mertens staat 20 plekken hoger dan de Russische dus is op papier de favoriet in het duel. De twee dames speelden nog nooit eerder tegen elkaar. Al is het niet de eerste keer dat Zvonareva tegen een Belgische speelt. Woensdagavond schakelde ze namelijk Greet Minnen uit in het dubbeltoernooi in Linz.

Zvonareva is 36 jaar en haalde in 2009 met een 9e plaats op de ranking haar hoogste notering ooit. In 2010 schopte ze het tot de finale van Wimbledon en de US Open, winnen kon ze niet.

Mertens is het tweede reekshoofd in Oostenrijk. Vorig jaar werd het toernooi tgewonnen door Gauff. In 2009 was de laatste Belgische eindzege voor Yanina Wickmayer.