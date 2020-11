Elise Mertens blijft veerkrachtig na setverlies en plaatst zich voor kwartfinales in Linz

Elise Mertens heeft gedaan wat gezien haar status als tweede reekshoofd in Linz zeker van haar verwacht werd: de kwartfinales halen. Dat was nog niet zo simpel. Nadat ze tegen Zvonareva de tweede set verloor, zette Mertens wel de puntjes op de i.

Vera Zvonareva is een speelster die het allemaal wel al gezien heeft in een tenniswereldje en had in de vorige ronde een prima zege geboekt. Tegen zo'n opponente is het altijd oppassen. Mertens werd geholpen door een uitstekende start: meteen ontstond er een kloofje en dat werd later nog uitgediept naar 4-1. Zvonareva naderde nog tot op 5-4. Mertens serveerde vervolgens de eerste set wel uit.

STERKE SERVES STELLEN SETVERLIES UIT

Zvonareva was ondertussen wel goed in haar ritme gekomen en profiteerde hiervan om het begin van set twee naar haar hand te zetten. De Russische won vier spelletjes op rij. Mertens besloot zich nog niet te richten op set drie en begon aan een comeback. Bij 4-5 kreeg Mertens drie opeenvolgende setballen tegen. Evenveel keer redde ze de meubelen met een fantastische serve.

Bij 5-6 hielp eerst een scherpe backhand winner langs de lijn haar nog uit de nood. Bij het vijfde setpunt sloeg Mertens de bal in het net. Toch setverlies dus. Mertens liet het echter niet aan haar hart komen en pikte haar betere tennis weer op. Zo won zij deze keer de eerste vier spelletjes. Zvonareva knokte ook op haar beurt terug, maar zag Mertens nadien weer afstand nemen. Onze landgenote won met 6-4, 5-7 en 6-2.