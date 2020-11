Greet Minnen kent na stunt tegen Yastremska ook volgende tegenstandster

Greet Minnen heeft door Dayana Yastremska op het toernooi van Linz uit te schakelen nog maar eens laten zien wat ze allemaal in haar mars heeft. Yastremska is toch een speelster uit de top dertig. Wie weet zit er dus nog veel meer moois aan te komen in Linz voor Minnen.

Het zou schitterend zijn moest het niet bij die ene stunt blijven en dat ze ook echt ver zou kunnen geraken in het toernooi. Match per match bekijken blijft wel het beste. Haar volgende tegenstandster is al bekend: Barbora Krejcikova. De Tsjechische rekende zelf met 6-3, 5-7 en 6-2 af met de Française Harmony Tan. MINNEN LICHTJES UNDERDOG Het gaat de eerste onderlinge ontmoeting op WTA-niveau worden tussen Greet Minnen en Barbora Krejcikova. Minnen is het nummer 110 van de wereld, Krejcikova staat 74ste op de wereldranglijst. Minnen start dus licht als underdog, al is een nieuwe overwinning zeker niet uitgesloten. In oktober wist Krejcikova op het toernooi van Ostrava wel nog een set te winnen tegen Azarenka. Minnen en Krejcikova beginnen wellicht kort na de middag aan hun partij.