Zverev blijft lachen achter zijn mondmasker, ondanks beschuldigingen van mishandeling

Het zijn drukke tijden voor Zverev, zowel op sportief als extrasportief vlak. Zondag verloor Zverev de finale van het ATP-1000 Masterstoernooi in Parijs. Na de wedstrijd nam hij nog even de microfoon om te praten over zijn extrasportieve problemen.

Want de ex-vriendin van de Duitse tennisser liet in een interview optekenen dat ze mishandeld werd door de nummer 7 van de wereld. "Ik wilde niet meer leven", liet Olga Sharypova optekenen. "Ik moet nog één bepaald iets zeggen", zei Zverev toen hji de microfoon nam. "Ik weet dat er veel mensen op dit moment de glimlach van mijn gezicht willen vegen, maar achter mijn mondmasker ben ik aan het lachen", klinkt het. "Ik ben omringd door mensen die me graag zien, ik word binnenkort waarschijnlijk vader... Alles gaat goed met mijn leven, al zullen ze blijven proberen om dat te veranderen", is het opmerkelijke statement van Zverev.