Simona Halep komt met schitterend nieuws na eerdere besmetting

Veel woorden om een boodschap over te brengen heeft Simona Halep niet nodig. Deze keer is het gelukkig goed nieuws dat ze te melden heeft. De toptennisster is volledig genezen van het coronavirus en gaat dus weer gezond door het leven.

Op zaterdag 31 oktober liet Simona Halep weten dat ze positief getest had op Covid-19 en dat ze aan het herstellen was van milde symptomen. Elf dagen later is het virus weer volledig uit haar lichaam verdwenen. Halep is opnieuw coronavrij. Dat nieuws kondigde ze maandagochtend aan op Twitter. "Voor 100% genezen", schreef ze op haar account. Meer woorden had ze niet nodig om aan te geven dat ze het virus verslagen had. Er hoort ook een foto bij om aan te geven dat ze dit wel prettig vindt. 100%recovered. ūüėú‚úĆūüŹľ pic.twitter.com/u1dRlIRU1J — Simona Halep (@Simona_Halep) November 9, 2020