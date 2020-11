Greet Minnen boekt zege om te koesteren en pakt scalp van topdertigspeelster

Hoewel het jaar op zijn einde loopt, heeft Greet Minnen nog één van haar strafste prestaties geleverd. Op het WTA-toernooi van Linz wist Minnen topdertigspeelster Dayana Yastremska te verrassen. Onze landgenoten was met 6-4 en 6-3 te sterk voor de Oekraïense.

Minnen kende een absolute droomstart. Hoewel het allemaal spannende games waren, gingen de eerste drie spelletjes naar Minnen. De volgende drie games waren dan wel voor Yastremska. Ook in deel twee van de eerste set was het voor beide speelsters knokken voor elk punt. Het was toch weer Minnen dat opnieuw een kloofjje sloeg en de set kon binnenhalen.

Na een vroege break in de tweede set leek Minnen helemaal op weg naar de overwinning. Yastremska stribbelde wel nog tegen en kwam van 3-1 achter terug naar 3-3. Dat was echter een laatste stuiptrekking, want de volgende spelletjes zette Minnen weer naar haar hand en zo was de stunt een feit.