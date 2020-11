Elise Mertens zet seizoen nog verder en nu al zegekoningin: haar meest spraakmakende overwinningen op een rijtje!

Elise Mertens is deze week nog actief op het WTA-toernooi van Linz. Daar gaat ze op zoek naar nog wat meer overwinningen. Nochtans heeft ze er in dit aangepaste seizoen al heel wat behaald. Dertig om precies te zijn. En of dat straf is.

Het beste bewijs is dat geen enkele speelster evenveel overwinnningen geboekt heeft dan Elise Mertens dit jaar. Niet nummer één van de wereld Ashleigh Barty, niet grandslamwinnaressen Kenin, Osaka en ŇöwińÖtek. Niemand. En er kunnen er dus nog bijkomen. We belichten alvast enkele bijzondere overwinningen van Elise Mertens in 2020.

FED CUP

Met al zeven zeges op zak trekt Elise Mertens in februari naar de Fed Cup-ontmoeting met Kazakhstan in Kortrijk. In het verleden waren er al enkele ontgoochelende uitslagen voor Mertens in de Fed Cup, maar ze laat zich niet uit haar lood slaan. Ook niet na een tegenvallende eerste set tegen Diyas. Nadien verliest Mertens geen set meer, ook 's anderendaags tegen Putintseva niet.

PRAAG

In haar tweede graveltoernooi van het seizoen schopt Mertens het tot de finale. In de halve eindstrijd komt ze tegenover Kristyna Pliskova te staan, zus van topspeelster Karolina. Beide speelsters zijn aan mekaar gewaagd in een spannende tweesetter. Mertens houdt echter het hoofd koel aan het einde en wint met 7-5 en 7-6( 7/4). Zo plaatst ze zich voor de finale tegen Simona Halep, die wel verloren zou gaan.

US OPEN

Mertens bereikt op het laatste grandslamtoernooi van het jaar de tweede week. Dan wacht Sofia Kenin, de winnares van de Australian Open. De Amerikaanse is dan ook favoriet. Mertens was echter al de hele tijd uitstekend op dreef in New York en trekt die lijn door. Op geen enkel moment krijgt ze een dipje. Met een droge 6-3 en 6-3 stuurt onze landgenote de grandslamkampioene huiswaarts.

OSTRAVA

Haar tot dusver laatste overwinning van het seizoen. Tegen de Tsjechische Karolina Muchova haalt Mertens het met 6-4 en 6-2. Mertens wil er in Linz zeker nog enkele zeges bijdoen, om zo haar totaal aantal nog wat verder aan te dikken.